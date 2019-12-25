В Тосно 83-летняя женщина насмерть забила подругу во время застолья

У погибшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и множество открытых переломов костей лицевого черепа.

В Ленобласти сотрудники полиции задержали 83-летнюю жительницу Тосно, подозреваемую в убийстве 70-летней подруги. Об этом стало известно Piter.tv.

Пенсионерки 3 июня организовали застолье, во время которого между ними произошла ссора. В результате 83-летняя женщина избила свою подругу неустановленным тупым предметом. Опомнившись, она сразу вызвала скорую, но врачи смогли только зафиксировать факт смерти. У погибшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и множество открытых переломов костей лицевого черепа.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Ранее в Сланцах в квартире нашли два гниющих трупа и шприцы.

Фото: Piter.tv