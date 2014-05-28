В Сланцах в квартире нашли два гниющих трупа и шприцы

Во вторник вечером в полицию обратилась жительница дома на улице Ленина. Она сообщила о том, что её сосед не появляется уже неделю, а из его квартиры вниз течёт что-то чёрное.

В Сланцевском районе Ленинградской области проводится проверка по факту обнаружения трупов двух мужчин. Об этом стало известно Piter.tv.

Во вторник вечером в полицию обратилась жительница дома на улице Ленина. Она сообщила о том, что её сосед не появляется уже неделю, а из его квартиры вниз течёт что-то чёрное.

Прибывшие полицейские совместно с нарядом МЧС вскрыли дверь в квартиру и обнаружили трупы двух мужчин в стадии сильных гнилостных изменений. На теле не нашли признаков насильственной смерти.

Предположительно, одним из них погибших является 29-летний хозяин жилья. Также в доме нашли паспорт на имя другого жителя Сланцев и шприцы. Тела направили в морг для установления причины смерти.

Ранее на улице Константина Заслонова нашли накрытый одеялом гниющий труп.

Фото: Piter.tv