В Василеостровском районе завершили ремонт уличного спортивного комплекса

Площадь комплекса составила более 1 гектара.

В среду, 1 декабря, работы по реконструкции стадиона на территории спортивной школы № 2 Василеостровского района, на Наличной улице, 44, к.3, полностью завершены.

Ремонт длился три месяца, за это время полностью заменили покрытие беговых дорожек площадью 2 780 кв. м. и футбольного поля площадью 7 642 кв. м., сообщили в пресс-службе администрации района.

По словам главы района Эдуарда Ильина, обновленный стадион стал хорошим подарком воспитанникам спортивной школы за их высокие результаты в 2021 году. Напомним, команды отделения футбола "Звезда" спортшколы заняли первое место в клубном зачете Первенства Санкт-Петербурга по футболу среди юношеских команд Первой лиги. После этого их повысили в классе. Сезон 2022 года они проведут в Высшей лиге среди авторитетных футбольных клубов города.

Благодаря отремонтированному стадиону весной там будут проходить соревнования самого высокого уровня среди лучших команд города.

Сегодня также завершили ремонт Пулковского шоссе.

Фото: Василеостровский район Санкт-Петербурга / Вконтакте