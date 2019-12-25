Рабочие завершили ремонт Пулковского шоссе

Ремонтные работы длились месяц.

В среду, 1 декабря, в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры сообщили Piter.tv о завершении ремонтных работ на четырехкилометровом участке Пулковского шоссе.

Участок от Петербургского до Волхонского шоссе ремонтировали в течение месяца – с 30 сентября. Движение машин ограничили на время проведения работ, а сегодня все ограничения сняли.

Подрядчик заменил асфальт на проезжей части и на тротуарах, а также обновил бордюрный камень. Стоимость госконтракта составила около 57 млн рублей. Работы финансировались за счёт средств, выделенных из Резервного фонда Правительства РФ: в этом сентябре в бюджет Петербурга дополнительно поступило 900 млн рублей на ремонт дорог. Так, адресная программа текущего года по ремонту выполнена на 95%.

Утром 1 декабря в Петербурге зафиксировали 8-балльные пробки.

Фото: Piter.tv