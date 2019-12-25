В Василеостровском районе занизили бордюры на пешеходных переходах

До конца года в бордюры занизят на 45 адресах в Московском районе.

Во вторник, 27 октября, стало известно о том, что в Василеостровском районе провели работы по занижению бордюров. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

При этом мы держим на контроле и регулярно актуализируем перечень адресов, где необходимо обстраивать инфраструктуру для маломобильных групп населения и. о. директора Городского центра управления парковками Дмитрий Ваньчков.

Отмечается, что до конца текущего года планируется также занизить около 45 бордюров в Московском районе.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы массово скупают недвижимость, машины и телевизоры.

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