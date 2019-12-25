Петербуржцы массово скупают недвижимость, машины и телевизоры

Во вторник, 27 октября, стало известно о том, что в Петербурге резко выросли продажи недвижимости, автомобилей и бытовой техники. Об этом сообщает АБН.
По данным экспертов, рост спроса наблюдается на фоне ослабления рубля. Отмечается, что самый большой рост зафиксирован на недвижимость во всех сегментах. За этот квартал в городе реализовали 1,2 млн кв. метров жилья, что 48%, чем в предыдущем.
Аналитики заявили, что чаще всего петербуржцы скупали недвижимость в эмоциональном порыве, не думая об удобстве их расположения.
Ранее мы сообщали о том, что в автобусах и метро Петербурга не планируют устанавливать тепловизоры.
Фото:pixabay
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