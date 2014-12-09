В Василеостровском районе задержали угонщика каршеринга

Эпизод произошел в конце августа.

Более двух недель назад, 30 августа, около часа ночи у дома №14 по улице Школьная сотрудники госавтоинспекции в рамках профилактического мероприятия "Каршеринг" попытались остановить "Ниссан Кашкай", водитель проигнорировал требования, увеличил скорость в попытке скрыться. Об этом Piter.tv сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области.

Инспекторы начали преследование, предупредительно выстрелили в воздух. После этого автомобиль остановился, а водителя и пассажира задержали. Двое оказались 20-летними иностранными гражданами, которые находятся на территории России без регистрации. В отношении нарушителей составили административные протоколы.

Несколько дней назад, 10 сентября, в полицию обратился юрист одной из каршеринговых компаний с заявлением о том, что неизвестные злоумышленники похитили автомобиль "Ниссан Кашкай" от дома 28 по улице Одоевского и с места происшествия скрылись. Водителя задержали.

Ранее мы писали, что неизвестные сломали дворники и зеркала у десятка машин на Парашютной улице.

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