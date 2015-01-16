Неизвестные сломали дворники и зеркала у десятка машин на Парашютной улице

В сети появилось видео с поврежденными автомобилями.

В ночь на 15 сентября на Парашютной улице более десятка машин подверглись атаке неизвестных вандалов. В сети появилось видео с поврежденными автомобилями.

По словам автора ролика, неизвестные сломали дворники и боковые зеркала у более чем десяти машин, припаркованных возле дома №34.

"Жесть", - резюмировал автор видео.

Инцидент вызвал шквал негодований у пользователей интернета. Кто-то предложил отыскать вандалов и "сломать им лицо более 10 раз" или заставить их заплатить за причиненный ущерб. Кто-то заявил, что оставлять автомобили на улице изначально не очень хорошая идея. "Ставят на улицу авто только те, кто не бережет его", - отметил один из комментаторов.

Ранее мы писали, что на Костюшко школьник перелез через ограждение и попал под колеса Audi.

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