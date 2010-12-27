Безработного петербуржца задержали за серию квартирных краж

Мужчина причастен как минимум трем ограблениям.

Полиция Василеостровского района Петербурга раскрыла серию квартирных краж. По подозрению в совершении преступлений был задержан 5-летний безработный мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Выти на след грабителя удалось в октябре 2019 года, когда произошла кража в квартире на улице Одоевского. В ходе расследования удалось доказать причастность задержанного еще к двум ограблениям.

По версии правоохранителей, мужчина обокрал квартиры на улицах Нахимова, Одоевского и Шкиперском протоке. Общая сумма ущерба составила более 6,1 млн рублей.

Уголовные дела были объединены в одно производство. Мужчина заключен под стражу.

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Фото: Piter.TV