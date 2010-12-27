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Из квартиры риэлтора в Невском районе вынесли больше полмиллиона
Сегодня, 13:41
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arteliseev

Из квартиры риэлтора в Невском районе вынесли больше полмиллиона

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Домушник проник в квартиру путем подбора ключей ко входной двери.

В пятницу, 22 ноября, в полицию Невского района Петербурга обратился 54-летний мужчина, работающий риэлтором, и заявил, что в этот же день, в период с 11:30 до 19:00 неизвестный проник в его квартиру и вынес оттуда ценности.  Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в квартире 20-этажного дома, расположенного на Союзном проспекте. Домушник, методом подбора ключей, смог открыть входную дверь и проникнуть в помещение. Из дома он похитил 150 тысяч рублей, 500 долларов США, два золотых кольца с инкрустированными в них брильянтами, а также браслет из белого метала и комплект ключей от иномарки Toyota Corolla. Потерпевший оценил ущерб в почти 500 тысяч рублей. 

Полиция возбудила уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ (кража), а преступника уже разыскивают.

Ранее мы сообщали, что в Купчино двое мужчин в нетрезвом состоянии устроили поножовщину.

Фото: pixabay.com

Теги: кража большой суммы денег, ограбление
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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