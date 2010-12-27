В Купчино двое пьяных мужчин устроили поножовщину

Инцидент произошел в ходе предотвращения драки.

В пятницу, 22 ноября, в больницу поступил молодой человек 1998 года рождения в состоянии алкогольного опьянения со множествами резаных ран. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД Росси по Петербургу и Ленобласти.

Ночью пятницы, в полицию Фрунзенского района поступило сообщение, о госпитализации молодого человека у дома 37/1 по Дунайскому проспекту. Правоохранители оперативно выехали на место и смогли задержать пьяного 26-летнего мужчину. В ходе выяснения обстоятельств, его изобличили в том, что он, разнимая дерущихся граждан, порезал пострадавшего ножом.

Мужчину отпустили под обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали, что в Лужском районе Ленобласти у пенсионера украли "Нокию" и статуэтку Майи Плисецкой.

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