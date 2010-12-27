В Лужском районе Ленобласти у пенсионера украли "Нокию" и статуэтку Майи Плисецкой

Преступники избили пенсионера перед совершением кражи.

В пятницу, 22 ноября, в полицию Лужского района Ленинградской области обратился 87-летний гражданин, и заявил о том, что накануне в его дом проникли неизвестные и, предварительно избив, вынесли ценные вещи. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в поселке Торковичи в одноэтажном доме на улице Железнодорожной, 2. Грабители похитили 4 тысячи рублей, мобильный телефон "Нокиа-105", шесть юбилейных медалей и белую статуэтку Майи Плисецкой. После совершения ограбления они скрылись в неизвестном направлении.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ (грабеж). Полиция уже разыскивает преступников.

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