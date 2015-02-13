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На Васильевском острове построят детский сад на 220 мест
Сегодня, 15:48
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Васильевском острове построят детский сад на 220 мест

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Разрешение на строительство выдано сроком до января 2023 года. 

В Василеостровском районе построят детский сад на 220 мест. Госстройнадзор выдал разрешение на строительство

Трехэтажное здание площадью 4144,2 м2 будет находиться на 25-й линии В.О. Детский сад смогут посещать 12 групп, там же будут музыкальный и спортивный залы, медицинский и пищевой блоки, бассейн и кружки. Фасады будут выполнены в мягких тонах.

Разрешение на строительство выдано сроком до января 2023 года. 

В Колпино на улице Ижорского Батальона 1 сентября откроется детский сад.

Фото: Госстройнадзор; Piter.tv

Теги: василеостровский район, детский сад, строительство
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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