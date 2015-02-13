На Васильевском острове построят детский сад на 220 мест

Разрешение на строительство выдано сроком до января 2023 года.

В Василеостровском районе построят детский сад на 220 мест. Госстройнадзор выдал разрешение на строительство

Трехэтажное здание площадью 4144,2 м2 будет находиться на 25-й линии В.О. Детский сад смогут посещать 12 групп, там же будут музыкальный и спортивный залы, медицинский и пищевой блоки, бассейн и кружки. Фасады будут выполнены в мягких тонах.

Разрешение на строительство выдано сроком до января 2023 года.

В Колпино на улице Ижорского Батальона 1 сентября откроется детский сад.

Фото: Госстройнадзор; Piter.tv