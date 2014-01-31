В Колпино на улице Ижорского Батальона 1 сентября откроется детский сад

Часть жителей ближайших домов выступала против строительства детского сада, но учреждение оказалось востребованным.

В Колпино на улице Ижорского Батальона 1 сентября откроется новый детский сад. Дошкольное учреждение рассчитано на 220 мест, садик комбинированного типа сможет принять 12 групп. Готовность детского сада находится на особом контроле государственных органов Петербурга, сообщает портал "Строительный Петербург".

На сегодняшний день объект полностью готов к эксплуатации, Госстройнадзором выдано заключении о соответствии, я жду документы от заказчика – Фонда капитального строительства. Объект построен за счет бюджета Санкт-Петербурга в рамках адресной инвестиционной программы. Владимир Болдырев, начальник службы Государственного строительного надзора

Часть местных жителей выступала против строительства детского сада во дворе и желала сохранить сквер. Однако практика показала, что детский сад в этом микрорайоне оказался востребованным.

В состав групп входят группы общеразвивающей направленности, а также группы компенсирующей направленности. Это группы для детей с тяжелыми нарушениями речи, для детей с задержкой психического развития. В этом здании дополнительно выделяются места для умственно отсталых детей и детей с опорно-двигательными проблемами. Таких групп в этом микрорайоне нет, поэтому места очень востребованы. Елена Радченко, заведующая детского сада №17 в Колпино

Администрация района предлагала несколько концепций благоустройства прилегающей к саду территории. В рамках комплексного благоустройства заменят коммуникации, установят скамейки и посадят деревья.

И детский садик, и территория, и все объекты недвижимости, и вся инженерная инфраструктура будут выглядеть как новые. К сожалению, не всегда это комфортно для жителей, они жили последние четыре месяца, как после войны, все было перерыто, парковочные места перекрыты, проходы и проезды, мы приносим за это извинения. Но мы рассчитываем, что в дальнейшем они получат на долгие годы благоустроенную, комфортную территорию для жизни. Сергей Зайцев, начальник отдела строительства и землепользования администрации Колпинского района

Большую часть работ по благоустройству планируют завершить к открытию детского сада.

Фото и видео: Строительный Петербург