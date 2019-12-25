В Василеостровском районе план по частичной мобилизации почти выполнен

Близкие мобилизованных могут рассчитывать на поддержку района и города при оформлении льгот, поиске мест в детских садах и школах.

В Василеостровском районе подходят к концу мероприятия по частичной мобилизации. План практически выполнен. Об этом сообщил глава района Эдуард Ильин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Как рассказал Ильин, несколько специалистов, в которых очень нуждалась армия, пришли добровольцами. Администрация района помогла военкомату выполнить план. Дело каждого прибывшего по повестке изучалось индивидуально, "никого не стригли под одну гребенку".

Эдуард Ильин отметил, что близкие мобилизованных могут рассчитывать на поддержку района и города при оформлении льгот, поиске мест в детских садах и школах.

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Фото: ВКонтакте / Эдуард Ильин