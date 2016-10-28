Военкомат Петербурга извинился за ошибочную повестку женщине-режиссеру

В пресс-службе администрации объяснили, что это был технический сбой. Его причину, по словам администрации, еще не выяснили.

В Петербурге 35-летней женщине пришла повестка с требованием явиться в военкомат для уточнения документов воинского учета. При этом у петербурженки нет военно-учетной специальности, в запасе она также не пребывает. Об этом 6 октября пишет "Фонтанка".

По словам супруга Людмилы, по специальности она режиссёр мультимедиа-программ. Они предположили, что повестка пришла из-за наличия лицензии на огнестрельное оружие и зарегистрированное на её имя охотничье ружье. Муж добавил, что в администрации Красногвардейского района признали произошедшее ошибкой и извинились, "обещали прислать какое-то письменное подтверждение ей на почту".

В пресс-службе администрации объяснили, что это был технический сбой. Его причину, по словам администрации, еще не выяснили.

Ранее стало известно, призовут ли женщин в ходе частичной мобилизации. Шойгу отметил, что на женщин ставка в принципе не делается. Их не планировали призывать вообще.

Фото: Telegram / Кровавая барыня