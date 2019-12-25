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На улице Беринга в Петербурге начали сносить недострой
Сегодня, 16:53
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На улице Беринга в Петербурге начали сносить недострой

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Демонтаж заметили местные жители.

В Петербурге начали сносить недостроенное здание, расположенное на улице Беринга, 27. Об этом 23 сентября "Фонтанке" рассказал местный житель. Демонтаж он заметил утром. 

В 2009-м году ООО "Невисс-Комплекс" планировало реконструировать здание под бизнес-центр, но у организации возникли сложности с другими проектами, в том числе и с этим. В 2016 году на здание претендовала компания "ЖК-Развитие", которая планировала построить жилой дом с офисами, но безуспешно. В 2017 году ООО "Специализированный застройщик "Глобус" намерено было возвести жилой комплекс, но планы так и не реализовались.

Ранее мы писали, что семь проблемных домов ЖК "Вариант" ввели в эксплуатацию.

Фото: Piter.tv

Теги: долгострой, снос, улица беринга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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