В Василеостровском районе Петербурга горела однокомнатная квартира

Сведения о пострадавших не поступали.

Сегодня, 15 августа, в Василеостровском районе Петербурга на Кораблестроителей, 35, произошло горение однокомнатной квартиры. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти.

Сообщение на пульт пожарных поступило в 16:37. Вспыхнула обстановка площадью 20 "квадратов". К 17:00 огонь ликвидировали.

Из помещения эвакуировали мужчину, а из соседних квартир – 10 человек. В их числе двое детей. Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара привлекались три единицы техники и 15 специалистов личного состава МЧС.

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