Пожилая женщина получила ожоги 90% тела при пожаре на 3-ей Советской

Огонь охватил церковную мастерскую.

В ночь на понедельник, 14 августа, после пожара на 3-её Советской улице в больницу доставили пожилую женщину. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу и области.

По предварительным данным, пенсионерка получила ожоги 90% тела. Также установлено, что огонь вспыхнул в подвале дома №7 и распространился на 10 кв.м. По указанному адресу расположена церковная мастерская.

Ликвидация возгорания завершилась 2:53. В работах по устранению огня принимали участие 20 человек личного состава на 4-ёх единицах техники.

Ранее мы сообщили о том, что на Сенной площади потушили пожар в кафе.

Фото: Piter.TV