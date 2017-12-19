В Вашингтоне открыли площадь имени Немцова

На церемонии открытия присутствовало более 100 человек.

В Вашингтоне, рядом с посольством России в США, открыли площадь Бориса Немцова "Boris Nemtsov Plaza". Сообщает Алексей Венедиктов в своём Instagram.

Открытие специальной вывески с новым названием было приурочено к третьей годовщине со дня убийства политика.





На церемонии присутствовали около 100 человек, половина из которых представляли американские и зарубежные СМИ. Среди участников мероприятия были члены конгресса США, представители госдепартамента, законодательного собрания Вашингтона и администрации, российской диаспоры, а также дочь Немцова Жанна.

Ранее решение о переименовании этого места принял городской совет Вашингтона. Местные власти ранее отмечали, что этот шаг "символизирует приверженность города демократии".

Ранее Piter.TV писал, что в Смольном согласовали акцию памяти Бориса Немцова.

Фото: Twitter / Evan Koslof; Аоексей Венедиктов