В Смольном согласовали акцию памяти Бориса Немцова

Борис Немцов - один из основателей оппозиционного движения "Солидарность" был убит 25 февраля 2015 года.

После вмешательства городского уполномоченного по правам человека Александра Шишлова в Смольном в результате согласовали акцию памяти Бориса Немцова. Оппозиционер Андрей Пивоваров сообщил, что запланированный марш было решено провести в формате митинга. Об этом пишет "Росбалт".

Предполагалось, что акция пройдет в воскресенье, 25 февраля, по традиционному маршруту — от метро "Горьковская" до Марсова поля, и там завершится митингом. Но в Смольном дважды не согласовали этот маршрут.

Мы уже были готовы к тому, чтобы проводить несогласованную акцию. Но при помощи Шишлова был достигнут компромиссный вариант. От властей поступило предложение провести акцию 25 февраля на площади перед Финляндским вокзалом с 14:00 до 15:30. Все согласовано, но марш в этот раз пройдет в формате митинга. Главное, что акцию удастся провести в центре. Пояснил Пивоваров

Борис Немцов - один из основателей оппозиционного движения "Солидарность". Его убили 27 февраля 2015 года. Политик был застрелен на Большом Москворецком мосту напротив Кремля.

Напомним, ранее Ксения Собчак решила добиваться отставки губернатора Полтавченко, говоря о том, что не позволит управлять городом таким людям, которые "запрещяют марш Бориса Немцова".

Фото: ВКонтакте / группа памяти Бориса Немцова