В Вашингтон продолжают прибывать бойцы Нацгвардии

Территория около Капитолия ограждена.

В Вашингтон продолжают прибывать бойцы национальной гвардии. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей". По данным местных чиновников, свободного доступа в Капитолий во время инаугурации Джо Байдена не будет. Власти города готовятся к торжественному мероприятию, предупреждая население о перекрытии участков дорог.

На данный момент военные перекрыли Национальную аллею, которая находится между зданием Капитолия и монументом Вашингтона. Участок недоступен за два километра до здания Конгресса. Окружающее Капитолий здания, включая Верховный суд, обнесены забором. Около каждого из них дежурят бойцы Нацгвардии.

Нацгвардия будет охранять объекты, которые привлекают туристов. Сейчас эти здания доступны только для правоохранительных органов. Около Constitution Avenue замечены десятки патрульных машин.

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