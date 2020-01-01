В Вартемягах дорожникам пришлось дважды перекапывать неазаконный съезд

В первый раз незаконный съезд перекопали 4 ноября, но ближе к вечеру он был уже восстановлен.

В Ленобласти дорожникам пришлось дважды перекапывать незаконную дорогу от Вертемяг к региональной трассе. Грузовики, которые выезжают с нее, превратили асфальт в "грязевую кашу". Об этом 6 ноября сообщили в комитете по дорожному хозяйству Ленобласти.

Как рассказали в ведомстве, на участке в населённом пункте строится коттеджный посёлок. Большегрузы постоянно оттуда возят грунт, который портит трассу. Так, примыкание к региональной дороге незаконное и опасное: загруженные машины выезжают "в лоб" потоку, а пустые машины выстраиваются в очередь прямо на полосе движения

В первый раз незаконный съезд перекопали 4 ноября, но ближе к вечеру он был уже восстановлен. Днем позже дорожники не только перерыли эту дорогу, но и установили там шипы из арматуры и бетонные блоки. Также было установлено круглосуточное дежурство. Региональная дорожная организация "Ленавтодор" обратилась в полицию по факту незаконной деятельности в полосе отвода региональной трассы.

Сообщается, что дорожники собираются предъявить нарушителю ущерб, нанесённый дороге как госимуществу и рассчитывают на возбуждение административного дела. Штраф может составить до 300 тысяч рублей.

Ранее в Новгородской области продлили нерабочие дни до 14 ноября. Кроме того, в регионе введут дополнительные ограничения.

Фото: комитет по дорожному хозяйству Ленобласти