В Новгородской области продлили нерабочие дни до 14 ноября

В Новгородской области период нерабочих дней продлили еще на неделю. Нерабочие дни с сохранением заработной платы продолжатся до 14 ноября, а не до 7, как предполагалось изначально.
Ситуация остается сложной и не дает повода говорить, что мы достигли какого-то перелома.
Андрей Никитин, губернатор региона
Кроме того, в регионе введут дополнительные ограничения, ряд организаций закроют, но это не коснется тех, кто соблюдает все требования, установленные указом.
Ранее Ленобласть вновь ужесточила антиковидные меры на время "нерабочей" недели.
Видео: Правительство Новгородской области
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