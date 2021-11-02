В Новгородской области продлили нерабочие дни до 14 ноября

Кроме того, в регионе введут дополнительные ограничения.

В Новгородской области период нерабочих дней продлили еще на неделю. Нерабочие дни с сохранением заработной платы продолжатся до 14 ноября, а не до 7, как предполагалось изначально.

Ситуация остается сложной и не дает повода говорить, что мы достигли какого-то перелома. Андрей Никитин, губернатор региона

Кроме того, в регионе введут дополнительные ограничения, ряд организаций закроют, но это не коснется тех, кто соблюдает все требования, установленные указом.

Ранее Ленобласть вновь ужесточила антиковидные меры на время "нерабочей" недели.

Видео: Правительство Новгородской области