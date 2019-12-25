Польша: разговор президентов США и России "не принес окончательных решений"

Эксперт Варшавы оценил контакт Байдена и Путина по позициям США и РФ.

В Польше считают, что разговор президентов США и России "не принес окончательных решений". Такую позицию журналистам с местного Польского радио высказал руководитель Бюро национальной безопасности Павел Солох. Он оценил результаты вчерашнего общения американского лидера Джо Байдена и российского президента Владимира Путина. Варшава видит необходимость в гарантиях по увеличению военного присутствия НАТО на Восточном фланге, если возникнет эскалация конфликта в регионе. Однако значимых итоговых решений после контакта США и РФ достигнуто не было. Солох полагает, что стороны просто сверили свои позиции.

Для нас, как для члена НАТО, важно то, что американцы заявили, что в случае конфликта они готовы откликнуться на просьбы стран на флангах об увеличении американского присутствия, если бы дошло до эскалациию. Павел Солох, польский чиновник

Солох напомнил о том, что Россия требовала от Североатлантического военного альянса гарантий того, что Киев не окажется в составе НАТО. Однако Лидер США публично подтвердил позицию о том, что со стороны альянса не будет ни одного подобного шага в предоставлении такой гарантии Москве.

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