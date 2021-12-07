Путин и Байден начали переговоры по видеосвязи

Президент России вышел на связь с президентом США из своей резиденции в Сочи.

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден начали переговоры по видеосвязи в формате тет-а-тет. Об этом сообщает ТАСС.

Путин вышел на связь с Байденом из своей резиденции в Сочи. Российский лидер поприветствовал своего американского коллегу. Байден выразил Путину сожалению, что не смог увидеться с ним лично.

Ожидается, что президенты обсудят большинство актуальных вопросов, в том числе ситуацию вокруг Украины, продвижение НАТО на восток, а также вопросы стратегической стабильности и двусторонней повестки дня.

Ранее Трамп предрек поражение Байдену в переговорах с Путиным.

Видео: YouTube / Россия 24