Путин и Байден начали переговоры по видеосвязи

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден начали переговоры по видеосвязи в формате тет-а-тет. Об этом сообщает ТАСС.
Путин вышел на связь с Байденом из своей резиденции в Сочи. Российский лидер поприветствовал своего американского коллегу. Байден выразил Путину сожалению, что не смог увидеться с ним лично.
Ожидается, что президенты обсудят большинство актуальных вопросов, в том числе ситуацию вокруг Украины, продвижение НАТО на восток, а также вопросы стратегической стабильности и двусторонней повестки дня.
Ранее Трамп предрек поражение Байдену в переговорах с Путиным.
Видео: YouTube / Россия 24
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