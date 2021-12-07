Трамп предрек поражение Байдену в переговорах с Путиным

Экс-глава Белого дома оценил "неравный матч" между лидерами США и России.

Бывший американский президент Дональд Трамп предрек поражение своему коллеге, действующему главе государства Джо Байдену в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.Такое мнение политик высказал в эфире местного телеканала Newsmax TV. Гость программы считает очередной раунд контактов между Вашингтоном и Москвой неравным матчем для США. По его мнению, переговоры с РФ завершились бы успешно, если бы их вел сам Трамп. 45-ый глава страны напомнил прессе о том, что принимал жесткие меры по отношению к оппонентам, хотя ему лично нравился Путин.

Выборы были украдены, вот что мы получили в результате. Этот матч вообще нельзя было разрешать. Это все равно, что выставить "Патриотов Новой Англии" против школьной команды…Никто не был таким жестким с Россией, как я. Дональд Трамп, экс-президент США

Напомним, что Джо Байден пообщается с президентом Украины Владимиром Зеленским по телефону после переговоров с Владимиром Путиным. Американский лидер проведет с киевским руководством консультации, после чего сообщит общественности об итогах беседы с российским политиком.

Дональд Трамп пишет книгу о своей работе в Белом доме.

Фото и видео: Newsmax TV