Он также призвал вернуть инфляцию к целевому уровню в 4%.

Президент России Владимир Путин назвал причину глобального роста цен. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам.

Путин отметил, что главной проблемной для экономики и граждан страны является рост инфляции. Он уточнил, что на конец ноября целевой уровень инфляции составил 8,4%. Основной задачей в 2022 году является необходимость обеспечить снижение целевого уровня в 4%. Главным причинами роста инфляции является "чрезвычайно мягкая бюджетная политика ряда зарубежных стран"

С учетом этого нужно реализовать эффективные механизмы противодействия инфляции. Основной акцент прошу делать все-таки на увеличении предложения товаров и услуг на внутреннем рынке, в первую очередь это касается продовольственных товаров. Владимир Путин, президент России

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Видео: kremlin.ru