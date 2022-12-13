В Варшаве полиция ворвалась в здание школы при посольстве РФ

Сотрудников школы попросили освободить здание до 19:00.

В Польше местные власти и полиция ворвались в школу при посольстве РФ. Инцидент произошел в Варшаве. Об этом сообщили РИА Новости.

Представители мэрии Варшавы при поддержке польских полицейских взломали ворота и проникли на территорию учебного заведения на улице Келецкой.

Кроме того, приехали российские дипломаты. Делегацию возглавил советник-посланник Андрей Ордаш. Он рассказал, что сотрудникам школы дали время до 19:00 для того, чтобы покинуть учреждение.

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