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В Варшаве полиция ворвалась в здание школы при посольстве РФ
Сегодня, 18:00
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В Варшаве полиция ворвалась в здание школы при посольстве РФ

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Сотрудников школы попросили освободить здание до 19:00.

В Польше местные власти и полиция ворвались в школу при посольстве РФ. Инцидент произошел в Варшаве. Об этом сообщили РИА Новости.

Представители мэрии Варшавы при поддержке польских полицейских взломали ворота и проникли на территорию учебного заведения на улице Келецкой. 

Кроме того, приехали  российские дипломаты. Делегацию возглавил советник-посланник Андрей Ордаш. Он рассказал, что сотрудникам школы дали время до 19:00 для того, чтобы покинуть учреждение.

Ранее на Piter.tv: в Севастополе загорелся резервуар с топливом из-за атаки дрона.

Фото: Pxhere

Теги: варшава, власти ворвались в школу, дети, международные отношения, политика, полиция
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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