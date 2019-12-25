В ВТБ рассказали, сколько россияне заработают на вкладах в 2025 году

ВТБ фиксирует устойчивый рост сберегательной активности.

Граждане России в 2025 году, по оценке от ВТБ, заработают на сберегательных продуктах более 9,5 триллионов рублей. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы банковской организации. Специалисты сослались на слова старшего вице-ппрезидента ВТБ Алексея Охорзина. Эксперт выступил со статистическими данными в преддверии экономического форума "Россия зовет!". Он объяснил, что показатель зафиксирован в полтора раза больше, чем в 2024 году.

Аналитик добавил, что сумма процентных доходов у населения страны будет сопоставима с объемом всех кредитов, выданных физическим лицам. Эта сумма также окажется вдвое больше объема выданной в этом году ипотеки. Сам ВТБ планирует выплатить клиентам свыше 1,6 триллиона рублей в качестве процентного дохода.В текущем году число сберегателей в кредитной организации достигло отметки в десять миллионов человек, при этом каждый второй клиент имеет одновременно в банке и депозит, и накопительный счет.

