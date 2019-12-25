Арбитраж Петербурга обязал The Bank of New York Mellon вернуть средства ВТБ

Российский суд взыскал миллионы долларов.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск ВТБ и взыскал с The Bank of New York Mellon Corporation убытки в размере $14,6 млн, возникшие после блокировки средств российского банка на корреспондентском счёте.

Российский банк имел в американской финансовой организации корреспондентский счёт, на котором находилось $14,3 млн. После введения санкций США и Великобритании в феврале 2022 года, а затем Евросоюза в апреле, The Bank of New York Mellon перевёл средства ВТБ на специальный счёт OFAC Suspense Account, что лишило истца доступа к валюте.

ВТБ направил претензию в начале 2024 года, требуя вернуть деньги, однако ответчик не предоставил ответа. Это привело к обращению банка в российский арбитраж. ВТБ указал, что понёс убытки, поскольку был фактически лишён возможности распоряжаться собственными средствами. The Bank of New York Mellon требования не признал. Его представитель утверждал, что средства не утрачены, а лишь заблокированы, и что ВТБ должен был сначала обратиться в OFAC для внесудебной разблокировки. Также ответчик настаивал, что российский банк мог получить доступ к средствам без судебного процесса. Суд не принял эти доводы, отметив, что статус ВТБ как участника списка SDN США исключает возможность использования упомянутой процедуры. В решении указано, что удержание денежных средств продолжалось без правовых оснований, что подтверждает наличие убытков у истца.

По итогам рассмотрения суд постановил взыскать с The Bank of New York Mellon Corporation $14,6 млн в пользу ВТБ.

Фото: Piter.TV