За последние 24 часа в мире зафиксировали 259 848 новых случаев инфицирования и 7360 смертей.

В воскресенье, 19 июля, стало известно о том, что в ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире. Об этом сообщают РИА новости.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, за последние сутки в мире зафиксировали 259 848 новых случаев инфицирования и 7360 смертей. Так, общее число случаев заражения в мире достигло 13 876 441.

Больше всего больных коронавирусом наблюдается в странах Северной и Южной Америки и Европы.

Ранее мы сообщали о том, что Малышева рассказала о "парализованном страхом" Нью-Йорке.

Видео: Youtube/World Health Organization (WHO)