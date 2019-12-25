Миру следует готовиться к следующим этапам распространения инфекции.

В ВОЗ рассказали о следующих стадиях пандемии коронавируса. Об этом журналистам "ТАССа" рассказала официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович. Специалист пояснила, что сейчас мировая общественность находится только на ранней стадии распространения инфекции. Она добавила, что следующие этапы только впереди и ученые не могут предсказать, как долго они могут продлиться.

Ход этой пандемии в первой и последующих волнах будет определяться действиями, которые предпринимают страны прокомментировала медик

Мелита Вуйнович объяснила, что на сегодняшний день мировое сообщество еще не сформировала коллективный иммунитет против COVID-19. Работа над созданием вакцины от коронавируса только ведется. По мере распространения инфекции по Земле она меняется, мутирует. Уже сейчас понятно, что в разных странах регистрируются различные штаммы.

ВОЗ назвала источник коронавируса.