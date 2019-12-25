Уровень летальных случаев считается экспертами ВОЗ очень низким.

В ВОЗ оценили уровень смертности от коронавируса в России. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович. Специалист пояснила, что на данный момент уровень количества погибших от инфекции в стране очень низкий. Однако за последнюю неделю наблюдается резкий рост количества заболевших. По словам эксперта ВОЗ, показатель зараженных носит во многих регионах страны спорадический характер.

Во многих регионах это спорадические случаи, но, тем не менее, это также означает, что гораздо большая популяция подвергается риску прокомментировала Мелита Вуйнович

Напомним, что на 20 апреля в России медики зарегистрировали более 47 121 тысячи зараженных коронавирусом. От инфекции в стране скончались 405 пациентов. Вылечиться удалось 3 446 гражданам.

В Великобритании запустили в производство вакцину от коронавируса без клинических испытаний.