Фадела Чаиб опровергла версию о том, что инфекция создавалась людьми.

ВОЗ назвала источник коронавируса.Об этом сообщили журналисты из Reuters со ссылкой на исследование, которое провели специалисты Всемирной организации здравоохранения. Ученые считают, что инфекция SARS-CoV-2 имеет животное происхождение.

Вирус произошел от животного и не был каким-то образом сконструирован в лаборатории прокомментировала представитель ВОЗ Фадела Чаиб

Фадела Чаиб объяснила во время брифинга в Женеве, что ВОЗ основывается на всех доступных научных данных. На данный момент непонятно, как именно инфекция смогла преодолеть межвидовый барьер, чтобы перейти к человеку. Однако эксперты точно могут отвергнуть версию того, что коронавирус создавался людьми.

Напомним, что на 21 апреля COVID-19 поразил около 2,4 миллионов человек по всему миру.

Жители округа Нью-Йорка подали иск против ВОЗ.

Фото: Global Look Press / Hu Huhu