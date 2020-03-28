Людям нужно находится друг от друга на расстоянии не менее двух метров.

В ВОЗ призвали москвичей соблюдать дистанцию из-за коронавируса. Представитель организации в России Мелита Вуйнович сожалеет, что россияне этого не делают.

Она напомнила, что по нормам людям нужно находится друг от друга на расстоянии не менее двух метров.

Проехала через Москву, и мне больно, - рассказал Вуйнович.

Она рассказала, как увидела трёх подруг, которые шли рядом. "Они не знают, есть у них вирус или нет".

Она отметила, что эпидемия набирает скорость, но её можно остановить, соблюдая рекомендации. А если этого не делать, то Россию ждёт огромное количество случаев заражения.

Ранее в Москве напомнили о наказании для нарушивших самоизоляцию пенсионеров.