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В Москве напомнили о наказании для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

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В мэрии напомнили, что пожилым людям будут помогать добровольцы.

В Москве напомнили о наказании для нарушивших самоизоляцию пенсионеров. За нарушение они лишатся второй части материальной помощи в размере двух тысяч рублей. Об этом рассказали в московском департаменте соцзащиты.

Но тотального контроля, отмечают чиновники, за пожилыми жителями столицы не будет. Нарушителей вычисляют при помощи системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц.

В мэрии напомнили, что пожилым людям будут помогать добровольцы. Старикам советуют придерживаться режима самоизоляции.

Ранее вирусолог призвал россиян не ездить на дачи во время пандемии коронавируса.

Теги: коронавирус, москва, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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