В Москве напомнили о наказании для нарушивших самоизоляцию пенсионеров. За нарушение они лишатся второй части материальной помощи в размере двух тысяч рублей. Об этом рассказали в московском департаменте соцзащиты.
Но тотального контроля, отмечают чиновники, за пожилыми жителями столицы не будет. Нарушителей вычисляют при помощи системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц.
В мэрии напомнили, что пожилым людям будут помогать добровольцы. Старикам советуют придерживаться режима самоизоляции.
Ранее вирусолог призвал россиян не ездить на дачи во время пандемии коронавируса.
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