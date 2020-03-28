В мэрии напомнили, что пожилым людям будут помогать добровольцы.

В Москве напомнили о наказании для нарушивших самоизоляцию пенсионеров. За нарушение они лишатся второй части материальной помощи в размере двух тысяч рублей. Об этом рассказали в московском департаменте соцзащиты.

Но тотального контроля, отмечают чиновники, за пожилыми жителями столицы не будет. Нарушителей вычисляют при помощи системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц.

В мэрии напомнили, что пожилым людям будут помогать добровольцы. Старикам советуют придерживаться режима самоизоляции.

Ранее вирусолог призвал россиян не ездить на дачи во время пандемии коронавируса.