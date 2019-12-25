В мире снижается глобальный уровень иммунитета к данному вирусу.

В ВОЗ предупредили о риске вспышки полиомиелита из-за вакцины. Его жертвами могут стать несовершеннолетние пациенты. Соответствующая статья опубликована в научном журнале Science. Международные специалисты считают, что появятся новые разновидности полиовируса II типа. В группу исследователей вошли сотрудники ВОЗ и коллектив эпидемиологов.

Сейчас вспышки полиомиелита нельзя контролировать без вакцины на базе ослабленного вируса. Однако именно из-за вакцинации и появляются новые мутантные версии вируса. При этом в мире наблюдается быстрое снижение глобального иммунитета из-за широкой циркуляции вируса. Ученые напомнили, что природный очаг заболевания на Земле исчез. Наука перестают использовать ослабленные образцы вируса в качестве компонентов для вакцины.

В Роспотребнадзоре назвали средний инкубационный период коронавируса.

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