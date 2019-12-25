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В ВОЗ объяснили затянувшийся процесс признания вакцины "Спутник V"
Сегодня, 8:46
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В ВОЗ объяснили затянувшийся процесс признания вакцины "Спутник V"

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Вакцина проходит третью стадии проверки, которая требует много времени.

Признание Всемирной организацией здравоохранения российской вакцины от коронавируса "Спутник V" затягивается из-за проверки технологических процессов. Об этом в интервью телевизионному каналу RT сообщила председатель ВОЗ Маргарет Харрис.

Она напомнила, для включения препарата в реестр организация запрашивает данные об безопасности и эффективности препарата, а также документацию по технологии производства.

Зачастую именно третье – проверка технологических процессов – требует много времени, чтобы выяснить все подробности, провести инспекцию и так далее, чтобы вакцине дали зеленый свет.

Маргарет Харрис, председатель ВОЗ

Эксперт отметила, этой же процедуре следуют и другие регуляторы.

Ранее иммунолог Николай Крючков выразил мнение, что ВОЗ может одобрить Спутник V" в марте грядущего года. Однако это произойдет, если РФ предоставит полный пакет запрашиваемых документов, а после признания препарата для России откроется много возможностей, считает специалист.

Фото: Telegram / Спутник V

Теги: воз, маргарет харрис, признание вакцин, спутник v
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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