СМИ: ВОЗ может одобрить вакцину "Спутник V" в марте

Россия должна предоставить полный пакет запрашиваемых документов.

Иммунолог, специалист в сфере экономики здравоохранения Николай Крючков считает, что ВОЗ может одобрить российскую вакцину "Спутник V" в марте 2022 года. Однако, по его словам, это произойдет, если Россия предоставит полный пакет запрашиваемых документов. Об этом пишет "Лента.ру".

Иммунолог отметил, что для России откроется много возможностей, если ВОЗ одобрит вакцину. Первой является признание отечественных сертификатов о вакцинации. Крючков подчеркнул, что в большинстве стран Европы российские сертификаты о вакцинации еще не признаются.

По словам иммунолога, Россия при одобрении ВОЗ "Спутника V" сможет выйти на более широкий рынок.

Есть страны с довольно неразвитой регуляторной системой, в том числе в области фармацевтики, которые полностью доверяют экспертизе ВОЗ. Это часть Африки, Южной Америки, некоторые азиатские страны. Благодаря сертификации ВОЗ "Спутник" сможет выйти на их рынки очень легко и быстро, без проведения полноценных экспертиз. Николай Крючков, иммунолог, специалист в сфере экономики здравоохранения

Ранее мы писали, что Россия заняла пятое место в мире по экспорту вакцин от коронавируса.

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