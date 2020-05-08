В ВОЗ объяснили, с чем связан рост числа заболевания коронавируса в России

Виновниками новых случаев могли стать тесты на вирус.

Рост числа новых случаев заболевания коронавирусом в России частично связан с ростом количества проводимых тестов на наличие инфекции. Об этом на брифинге 8 мая заявил директор программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан.

Райан предположил, что Россия переживает отсроченную эпидемию, поскольку вирус охватил страну позднее Италии и Испании.

Мы видим, как поступательно растет число выявленных случаев. Однако растущие цифры частично связаны с увеличением количества проводимых тестов как в городских зонах, так и сельских регионах. Майкл Райан.

Эксперт положительно оценил борьбу России с распространением COVID-19, но отметил, что в стране плохо отслеживают контакты. Цифры из-за этого растут очень быстро, заявил Райан. Кроме того, эксперт призвал с осторожностью снимать ограничения, чтобы не допустить вспышки заболеваний: дистанцирование и активное отслеживание новых случаев заражения помогут стране преодолеть эпидемию мягче, чем в Западной Европе, Азии и Северной Америке.

Ранее Попова заявила о сохранении некоторых ограничений до создания вакцины от COVID-19.

Видео: World Health Organization (WHO) / YouTube