Она рассказала, что люди никуда не денутся от новой инфекции.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о сохранении некоторых ограничений до создания вакцины от COVID-19. Её слова передаёт ТАСС.

Она рассказала, что сейчас стало понятно, что люди никуда не денутся от новой коронавирусной инфекции, поэтому придётся выстраивать жизнь в новых условиях. По словам Поповой, граждане и бизнес должны изменить правила поведения на период, пока не создадут вакцину — возможно, уточнила она, до конца года.

Может раньше, если вирус решит, что он "устал" и уходит. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Чиновница рассказала, что сейчас готовятся соответствующие рекомендации с учётом изменения эпидемиологической ситуации.

Ранее мы писали, что коронавирус теряет активность при температуре +30.