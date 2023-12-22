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В Узбекистане обсуждают возможности строительства атомных электростанций малой мощности
Сегодня, 16:44
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В Узбекистане обсуждают возможности строительства атомных электростанций малой мощности

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Малые АЭС – наиболее оптимальный способ решить проблему энергоснабжения западных регионов страны.

"Росатом" обсуждает возможности строительства в Узбекистане атомных электростанций малой мощности. Как считают авторы Telegram-канала "Мейстер", это не просто потенциальное прибавление в экспортной программе компании.

Эксперты уточнили, что атомная энергетика – один из самых надежных способов долгосрочной политической привязки к себе стран-партнеров, которые подписываются на проект со сроком реализации в десятки лет, считая от начала проектирования до закрытия станции.

А для Узбекистана, с его достаточно большой и неравномерно развитой территорией, малые АЭС – наиболее оптимальный способ решить проблему энергоснабжения западных регионов страны. И это – плоды многолетних российских разработок в сфере АЭС нового поколения, которые начинают давать отдачу.

Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что глава МАГАТЭ встретился с представителями России в Калининграде.

Фото: kremlin.ru

Теги: мейстер, мировые новости
Категории: Лента новостей, Новости России,

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