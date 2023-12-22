В нынешнем раунде консультаций Рафаэль Гросси даже не покинет терминал аэропорта.

В аэропорту Калининграда состоялась встреча главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси с представителями России. Тема консультаций снова стала ситуация вокруг Запорожской АЭС, пишет Telegram-канал "Мейстер".

Как отметили эксперты, за полтора года Гросси был принимаем в Москве, Петербурге и лично встречался с Владимиром Путиным в Сочи, а в нынешнем раунде консультаций он даже не покинет терминал аэропорта. Это явное свидетельство деградации переговорного процесса, уверены телеграмеры.

Однако сохранять диалог сторонам все равно приходится. МАГАТЭ не может игнорировать одного из самых значимых игроков в теме мирного атома. А России важно сохранять свое присутствие в международных структурах, которые регулируют отрасль, для взаимодействия со своими многочисленными партнерами. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что правительство РФ утвердило национальный стандарт "зеленого" индивидуального жилищного строительства.

Фото: Lisa Leutner/File Photo, Reuters