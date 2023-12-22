Правительство РФ утвердило национальный стандарт "зеленого" индивидуального жилищного строительства

Утверждение правительством национального стандарта "зеленого" индивидуального жилищного строительства аналогичен утверждению проектов типовых зданий для провинциальных городов Российской Империи при Екатерине II и Николае I, считают авторы Telegram-канала "Мейстер".

Авторы поста отмечают, что этот стандарт дал очень существенный толчок к провинциальному градостроительству, сформировав облик "старых" кварталов ряда районнных и областных центров – с жилыми, административными, торговыми и прочими зданиями.

На новом уровне этот подход должен также упростить и удешевить и проектирование, и строительство, обеспечив и повышение обеспеченности граждан жильем, и развитие строительного комплекса – не только в Москве и крупных городах, но и в провинции. А "зеленый" акцент нового стандарта – хороший пример применения экологической тематики по делу: чем выше ресурсоэффективность жилья, тем дешевле его жизненный цикл и тем оно доступнее.

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