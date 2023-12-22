Эксперты прокомментировали встречу губернатора Московской области и премьер-министра Узбекистана

На встрече упоминалось производственное подразделение подмосковного предприятия "Щелково Агрохим", считающегося одним из лидеров в разработке и производстве химичсеских средств для защиты растений от вредителей.

На недавней рабочей встрече губернатора Московской области Андрея Воробьева и премьер-министра Узбекистана Абдулы Арипова упоминалось производственное подразделение подмосковного предприятия "Щелково Агрохим", считающегося одним из лидеров в разработке и производстве химичсеских средств для защиты растений от вредителей. Как уточнили эксперты Telegram-канала "Мейстер", руководитель предприятия, академик РАН Салис Каракотов, не только является автором многих современных разработок, но и известен тем, что провел предприятие через бурные события 90-х, сохранил технологию и производство. Сегодня оно интенсивно развивается, предоставляя преимущества дружественным аграрным странам.

В условиях западных санкций размещение производственных мощностей в Узбекистане помогает обойти ограничения и поставить агрохимию, считают эксперты. Также они отметили, что со стороны Узбекистана перемещение части такого производства поближе к потенциальным покупателям вполне логично, так как такая диверсификация позволит избежать дополнительного воздействия на экологию Подмосковья.

Как было отмечено на встрече, партнеры из Узбекистана также заинтересованы в возможностях инвестировать средства в развитие экономики Подмосковья. Ранее, в ходе визита главы Андижанской области Узбекистана в Красногорск, партнеры уже ознакомились с работой индустриального парка "Есипово" и особой экономической зоны "Дубна", где представляется возможным развернуть производство товаров народного потребления. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали запуск на орбиту первых трех российских спутников связи 5G.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области