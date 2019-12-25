В Усть-Луге взлетели цены на недвижимость из-за строительства газохимического комплекса

Примечательно, что одна из ключевых строк в объявлении «транспортная доступность». В Кингисеппском районе указывают, сколько километров до порта Усть-Луга.

Стало известно, что цены на недвижимость в Усть-Луге резко взлетели из-за строительства газоперерабатывающего комплекса в Кингисеппском районе Ленобласти. Об этом 14 декабря сообщает "47news".

Согласно данным издания, цена одного квадратного метра в районе порта начинается начинается от 100 тыс. рублей. В остальных районах она колеблется от 25 до 40 тыс. рублей.

Так, например, двухкомнатная квартира в деревне Большое Кузёмкино обойдется в 32,5 млн рублей. Арендовать трехкомнатную квартиру в этом же доме предлагают за 100 тыс. в месяц. Встречаются и бюджетные варианты - в квартале Ленрыба "трешку" в 72 квадратных метра предлагают за 11,3 млн рублей. Дешевле можно будет купить в Кингисеппе - 8 млн рублей.

Примечательно, что одна из ключевых строк в объявлении "транспортная доступность". В Кингисеппском районе указывают, сколько километров до порта Усть-Луга. В Петербурге чаще пишут расстояние до метро.

Ранее посредник в передаче взятки в 100 млн рублей отделался условным сроком в Ленобласти. Компания требовала 100 млн рублей за то, чтобы согласовать сделку присоединения ООО "НОВАТЕК — Усть-Луга" к электрической подстанции "Слободка".

Фото: Piter.tv