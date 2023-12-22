В Уссурийске возбудили дело после сообщений об избиении ребенка в детском саду

Воспитательница оправдывала свои действия тем, что мальчик мешал другим детям спать и не мог успокоиться.

В Уссурийске возбудили дело после сообщений об избиении ребенка в частном детском саду. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на мать пострадавшего мальчика.

По словам женщины, об инциденте она узнала после жалобы друга сына своим родителям. Другие дети наблюдали за этим, но ничего не говорили. Также мать пострадавшего ребенка заявила, что увидела происходящее на видео с камеры наблюдения, как воспитательница затыкала мальчику рот одеялом. Та оправдывала свои действия тем, что он мешал другим детям спать и не мог успокоиться.

На ситуацию отреагировало региональное СУ СК. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее автоэксперт Кадаков рассказал, какие импортные автомобили подорожают с 1 апреля.

Фото: Piter.tv