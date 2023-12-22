Автоэксперт Кадаков рассказал, какие импортные автомобили подорожают с 1 апреля

По словам эксперта, изменение цен коснется не всех поставляемых в страну машин.

Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков рассказал, какие импортные автомобили подорожают в России с 1 апреля. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, изменение цен коснется не всех поставляемых в страну машин. Он подчеркнул, что в зависимости от стоимости автомобиля, пути ввоза и желания продавцов подорожание может составить 20-30%. Это коснется тех машин, которые ввезли из стран ЕАЭС.

Ранее автоэксперт Попов заявил, что китайские автомобили переживут российскую зиму.

Фото: Piter.tv