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Автоэксперт Кадаков рассказал, какие импортные автомобили подорожают с 1 апреля
Сегодня, 9:29
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Автоэксперт Кадаков рассказал, какие импортные автомобили подорожают с 1 апреля

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По словам эксперта, изменение цен коснется не всех поставляемых в страну машин.

Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков рассказал, какие импортные автомобили подорожают в России с 1 апреля. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, изменение цен коснется не всех поставляемых в страну машин. Он подчеркнул, что в зависимости от стоимости автомобиля, пути ввоза и желания продавцов подорожание может составить 20-30%. Это коснется тех машин, которые ввезли из стран ЕАЭС.

Ранее автоэксперт Попов заявил, что китайские автомобили переживут российскую зиму.

Фото: Piter.tv

Теги: импортные товары, мнение эксперта, россия, цены на автомобили
Категории: Лента новостей, Новости России,

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