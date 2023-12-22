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Автоэксперт Попов заявил, что китайские автомобили переживут российскую зиму
Сегодня, 9:21
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Автоэксперт Попов заявил, что китайские автомобили переживут российскую зиму

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Он подчеркнул, что любой автовладелец должен ухаживать за своей машиной.

Автоэксперт Дмитрий Попов заявил, что современные китайские автомобили переживут российскую зиму. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, китайские автомобили сейчас находятся в центре внимания. Он подчеркнул, что любой автовладелец должен ухаживать за своей машиной, чтобы та продолжала хорошо работать в любых погодных условиях. Также Попов заявил, что китайские автомобили последней сборки в состоянии пережить не только российскую зиму, но и солевые растворы.

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Фото: Piter.tv

Теги: автомобили, автоэксперт, дмитрий попов, зима, китай, россия
Категории: Лента новостей, Новости России,

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