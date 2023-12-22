Автоэксперт Попов заявил, что китайские автомобили переживут российскую зиму

Он подчеркнул, что любой автовладелец должен ухаживать за своей машиной.

Автоэксперт Дмитрий Попов заявил, что современные китайские автомобили переживут российскую зиму. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, китайские автомобили сейчас находятся в центре внимания. Он подчеркнул, что любой автовладелец должен ухаживать за своей машиной, чтобы та продолжала хорошо работать в любых погодных условиях. Также Попов заявил, что китайские автомобили последней сборки в состоянии пережить не только российскую зиму, но и солевые растворы.

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Фото: Piter.tv